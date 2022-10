Corps décapité à Mont-Saint-Martin : un suspect interpellé et incarcéré

Un suspect interpellé après la mort de Diana Santos, retrouvé décapitée et démembrée à Mont-Saint-Martin.

Près de trois semaines après la macabre découverte du corps d'une femme décapitée et démembrée à Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle), un homme soupçonné d'être impliqué dans la mort de Diana Santos a été interpellé, jeudi 6 octobre.

Le corps avait été découvert près d'un magasin désaffecté dans le quartier de la mairie, démembré et décapité. Le parquet de Nancy avait publié des photos des tatouages de la victime pour permettre de l'identifier . Quelques jours plus tard, on découvrait qu'il s'agissait d'une femme de 40 ans, installée au Luxembourg.

Un homme de 48 ans

Le parquet de Nancy s'était alors dessaisi de l'affaire au profit de celui de Diekirch (Luxembourg). Ce vendredi, les magistrats luxembourgeois annoncent qu'un suspect de 48 ans "a été présenté aujourd’hui au juge d’instruction de Diekirch qui a émis un mandat de dépôt".

Inculpé pour assassinat, l'homme a été placé en détention préventive au Centre pénitentiaire de Schrassig, à l'Est de Luxembourg-Ville. Le parquet précise que les investigations se poursuivent du côté de la justice grand-ducale.

