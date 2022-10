Corps décapité à Mont-Saint-Martin : une marche blanche en hommage à Diana Santos organisée à Athus

Une cinquantaine de personnes, majoritairement des femmes d'origine portugaise, comme Diana Santos, s'est réunie samedi 22 octobre à Athus en Belgique pour rendre hommage à celle dont le corps a été retrouvé démembré dans le Pays Haut le 19 septembre 2022.

Diana Santos habitait au Luxembourg quand elle a été tuée, mais auparavant, la femme de 40 ans avait habité plusieurs années à Athus où elle s'était faite des amies, notamment dans un café qu'elle fréquentait beaucoup lors de karaokés.

"C'était une personne joyeuse, sociable" - Mara, 26 ans, amie de Diana Santos

"Elle avait une très belle voix, c'était une personne joyeuse, sociable, c'est le souvenir que je garderai d'elle pour toujours", raconte Mara, 26 ans dans un sanglot. La jeune femme tient à la main des ballons, un blanc et un doré, comme toutes les autres personnes réunies dans le parc municipal ce samedi après-midi.

Les femmes venues rendre hommage à Diana Santos ont chanté deux de ses chansons préférées, en portugais. © Radio France - Rachel Saadoddine

Un hommage en chanson à Diana Santos qui avait "une très belle voix"

Après avoir chanté "deux des chansons préférées de Diana", Agda invite tout le monde a laissé s'envoler les ballons, "en espérant que Diana repose en paix". A côté d'elle, Steffi, 34 ans l'affirme, aujourd'hui elle ne se sent plus en sécurité : "quand on sait ce qui est arrivé à Diana, c'est affreux". Et elle espère voir vite une explication, parce que "vraiment je ne comprends pas qui a pu faire ça, c'est inhumain".

Le corps de Diana Santos a été retrouvé décapité et démembré le 19 septembre à Mont-Saint-Martin, dans le Pays Haut. Il a été identifié grâce à des photos de ses tatouages, diffusés par les enquêteurs . La justice luxembourgeoise est aujourd'hui en charge de l'enquête. Un homme de 48 ans a été inculpé pour assassinat et placé en détention préventive au Centre pénitentiaire de Schrassig, à l'Est de Luxembourg-Ville.