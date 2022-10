Corps découvert à Chatenay : une dispute qui aurait mal tourné

L'enquête aura été rapide après la découverte, samedi 22 octobre, d'un corps sur la commune de Chatenay en Isère. Ce lundi 24 octobre, 4 personnes ont été présentées à un juge d'instruction grenoblois et ont été mises en examen annonce le parquet de Grenoble. La victime, âgée de 28 ans, est un habitant de la commune voisine de Saint-Siméon-de-Bressieux. Un homme déjà connu de la justice notamment pour des violences conjugales. Rapidement, les gendarmes ont retrouvé à son domicile, et interpellé, sa petite amie âgée de 32 ans, un ami de cette dernière âgé de 21 ans et deux autres hommes âgés de 33 et 35 ans.

ⓘ Publicité

Une dispute sur fond d'alcool et de stupéfiants

Placé en garde à vue, ils ont expliqué qu'ils étaient réunis au domicile de la victime dans la nuit du vendredi au samedi, en train de consommer alcool et drogues, lorsqu'une dispute a éclaté entre l'homme de 28 ans et sa petite amie, ainsi qu'avec deux autres protagonistes et qu'il y a eu échange de coups. Les deux hommes, âgés de 33 et 35 ans, auraient ensuite quitté les lieux lorsqu'une nouvelle dispute a éclaté entre la victime et sa compagne. Le jeune homme de 21 ans serait alors intervenu pour les séparer en étranglant la victime. Constatant qu'il était mort, ils ont ensuite décidé d'abandonner le corps là où il a été retrouvé sur la commune de Chatenay.

Cette mort et le récit qui en est fait vont maintenant faire l'objet d'une instruction. Le jeune homme de 21 ans est mis en examen pour "meurtre" et a été placé en détention provisoire précise le parquet de Grenoble. La petite amie a été mise en examen pour "recel de cadavre et non-empêchement de crime" et a été placée sous contrôle judiciaire. Tout comme les deux derniers protagonistes qui eux ont été mis en examen pour "violences volontaires en réunion sans incapacité".