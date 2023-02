Corps découvert dans le Calvados : un jeune homme de 20 ans aurait tué son père à Bois-Guillaume

Un jeune homme de 20 ans a été interpellé mardi soir à Bois Guillaume. Il est suspecté d'avoir tué son père et d'avoir transporté son corps dans le Calvados à Gonneville-sur-Mer, entre Houlgate et Villers-sur-Mer. Le cadavre d'un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé mardi sur un chemin privé. Une autopsie doit être réalisée ce jeudi pour confirmer l'identité de la victime.

"J'ai fait une bêtise, j'ai tué mon père avec un couteau"

C'est un ami du suspect qui a prévenu la police. Le jeune homme de 20 ans lui a dit : "j'ai fait une bêtise, j'ai tué mon père avec un couteau, et j'ai mis son corps dans une foret". Les policiers se rendent donc mardi soir à Bois Guillaume près de Rouen, au domicile du père, où ils découvrent de nombreuses traces de sang. Le fils est interpellé alors qu'il rentre chez son père, mais le père, lui, est introuvable.

Mardi également, un peu plus tôt dans la journée, un corps est découvert à Gonneville-sur-Mer dans le Calvados, sur un chemin. Les enquêteurs font rapidement le lien entre les deux affaires : l'âge et le sexe correspondent, mais le corps est très abimé, il présente des marques de coups et des blessures à l'arme blanche. L'autopsie doit permettre de confirmer l'identité de la victime.

Le suspect est lui hospitalisé à l'hôpital psychiatrique du Rouvray dans l'agglomération de Rouen, son état psychiatrique ne permet pas encore aux enquêteurs de l'interroger. Il venait de rompre avec sa compagne, et bénéficiait d'un suivi psy, il n'était pas connu des services de police.