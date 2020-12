Octogénaire disparu à Faulquemont cet été : deux hommes mis en examen et écroués pour assassinat

L'enquête devra répondre à encore beaucoup de questions. Mais c'est désormais une certitude : Michel Voltz a été assassiné. L'homme, âgé de 82 ans, n'avait plus donné signe de vie depuis le 16 juillet dernier. Ce sont ses voisins, à Faulquemont, inquiets de ne plus avoir de nouvelles, qui ont donné l'alerte.

Une semaine plus tard, les recherches ne donnant rien, la gendarmerie de la Moselle lançait un avis de recherche, avec la photo de l'octogénaire. Mais toujours en vain.

Le parquet de Metz a ouvert dans un premier temps une enquête préliminaire pour disparition inquiétante. Puis début août, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration, avec une juge d'instruction pour mener les investigations. Signe que l'affaire s'avère criminelle. Et complexe.

Le corps découvert 4 mois plus tard

Depuis, sous la direction de la juge d'instruction, la Section de recherche de la gendarmerie de Metz a enquêté, patiemment mais sans relâche. Et ce travail minutieux a fini par payer. Le 18 novembre dernier, le corps de Michel Voltz a été découvert à plus de vingt kilomètres de son domicile, dans un terrain du petit village de Dalhain.

A ce stade de l'enquête, on ne connaissait pas encore l'identité de la victime. Mais ce sont de nombreux indices, récoltés pendant cette enquête au long cours, qui ont permis de localiser le corps de Michel Voltz. Les enquêteurs savaient où creuser, et ce qu'ils allaient découvrir. L'autopsie n'a fait que confirmer cette hypothèse.

Il a fallu de gros moyens pour y parvenir : le corps de la victime gisait sous trois mètres de profondeur, dans une fosse difficile à creuser à la seule force des mains. Pour ne pas abîmer de preuves, les gendarmes ont été épaulés par des experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, venus de Pontoise. Deux chiens de l'équipe cynophile de la police sarroise ont également participé aux recherches, dans le cadre d'une coopération franco-allemande.

Deux suspects mis en examen pour assassinat

Une fois le corps découvert et formellement identifié, l'étau s'est resserré autour de deux individus. La justice messine ne souhaite pas en dire plus pour l'instant sur leur profil, afin de ne pas nuire à l'enquête. Car il reste encore beaucoup de questions en suspens : comment Michel Voltz a-t-il été tué, et surtout au nom de quel mobile ? "On commence à avoir une idée", affirme une source judiciaire. Mais ce qui est sûr, c'est que le crime a été prémédité : les deux hommes ont été mis en examen et écroués pour assassinat.