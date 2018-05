Le bilan de la collision est très lourd : une fillette tuée, 3 femmes dans un état d'urgence absolue, un enfant et une adolescente légèrement blessés. 2 voitures se sont heurtées de front ce samedi vers 16 heures à la sortie de Corps, direction La Mure. La Nationale 85 a été coupée plusieurs heures.

Corps, France

Vers 16 heures ce samedi, deux voitures se percutent de front dans les virages en épingle qui marquent l'entrée de Corps quand on roule entre Grenoble et Gap sur la nationale 85.

Une fillette a été tuée et sa maman gravement blessée dans l'un des véhicules

A l'intérieur de la première voiture, une maman et ses 2 enfants. Sa fille de 10 ans a été tuée et son garçon de 2 ans légèrement blessé. Elle-même a été transportée dans un état d'urgence absolue en hélicoptère à l'hôpital Michallon de Grenoble.

3 blessées dans l'autre voiture, 2 en état d'urgence absolue

Dans l'autre voiture, 2 femmes de 45 et 75 ans sont grièvement blessées et transportées dans un état très grave dans un autre hélicoptère au service de déchocage du CHU. Une adolescente de 15 ans est également blessée mais plus légèrement.

Les circonstances de l'accident sont encore inconnues

Des prélèvements ont été effectués, comme c'est toujours le cas après un accident pour savoir si les deux conductrices avaient consommé de l'alcool ou des stupéfiants. On ne sait pas, pour l'instant, pourquoi les deux véhicules sont entrés en collision