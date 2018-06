Après la découverte d'un corps ligoté dans le Rhône à Montélimar le 21 juin, un homme et sa mère octogénaire ont été mis en examen. La victime a reçu deux coups de feu avant d'être jetée dans le fleuve

L'autopsie pratiquée sur le corps ligoté découvert le 21 juin dans le Rhône à hauteur de Montélimar a permis de faire avancer l'enquête. Avant d'être jeté a l'eau, l'homme de 58 ans a été tué par deux tirs de 22 long Rifle au thorax et à la tête.

Selon le procureur de la République de Valence, le meurtrier présumé est un agriculteur de 53 ans, propriétaire d'un terrain à Chabrillan sur lequel la victime possédait une caravane. C'est à la suite de tensions et d'un incident plus sérieux le 18 juin que l'agriculteur aurait pris une arme et aurait tiré.

Il aurait ensuite, avec sa mère de 80 ans, ligoté le corps de la victime et l'aurait jeté dans le fleuve depuis le pont de la Voulte-sur-Rhône.

Interpellés et placés en garde à vue, vendredi 22 juin , tous deux auraient reconnu les faits. L'agriculteur mis en examen pour meurtre a été écroué. Sa mère, octogénaire, mise en examen pour recel de cadavre a été placée sous contrôle judiciaire.