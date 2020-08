Corps retrouvé à Brognard : la gendarmerie lance un appel à témoin

Les gendarmes du Doubs n'ont toujours pas pu identifier le corps découvert mardi à la base de loisirs de Brognard et lancent un appel à témoin. L'autopsie confirme une mort par noyade.

La gendarmerie de Montbéliard lance un appel à témoin à la suite de la découverte mardi matin vers 10h00, par des surveillants de baignade, d'un corps sans vie dans le plan d'eau de la base de loisirs de Brognard, dans le pays de Montbéliard.

"Il s'agit d'un homme âgé de 20 à 30 ans, de corpulence normale, type méditerranéen, cheveux courts noirs, collier de barbe naissante, torse nu et vêtu uniquement d'un short de bain rouge de marque NABAIJI", précise un communiqué de la gendarmerie.

Numéro vert 0800.00.48.43

"Toute personne pouvant apporter des renseignements, sur cet individu ou sur toute personne disparue pouvant correspondre à ce signalement, est invitée à se manifester en appelant le numéro vert de la gendarmerie du Doubs au 0800.00.48.43".

Mort par noyade confirmée

Le jeune homme est bien mort de noyade et non pas d'une autre cause, selon les résultats de l'autopsie pratiquée ce mercredi. Ni les circonstances du décès, ni l'identité de la victime n'ont pour l'heure pu être établis par les enquêteurs.

à lire aussi Un adolescent meurt noyé à la base de loisirs de Brognard