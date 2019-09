Corps retrouvé à Charette (Nord-Isère) : l'identité de la victime confirmée

Charette, Isère, France

On n'avait pas pu déterminer l'identité de ce corps, retrouvé dimanche à Charette (Isère). Enfermé dans un sac plastique, refermé avec de l'adhésif, il avait été emmené "en l'état" par les enquêteurs pour des analyses plus poussées. Elles révèlent aujourd'hui qu'il s'agit de Vittorio Barruffo, un Italien de 44 ans employé dans une pizzeria qui avait disparu à Montalieu-Vercieu (près de Charette) le 9 juillet dernier.

Amputé des quatre membres

L'identification a pris du temps. Mercredi, une première autopsie avait été pratiquée mais n'avait pas permis de déterminer formellement l'identité de la victime. C'est donc une deuxième autopsie, assortie d'examens dentaires qui ont permis ce jeudi d'affirmer qu'il s'agit bien de Vittorio Barruffo.

"Le médecin légiste décrit un corps amputé des quatre membres et des lésions osseuses causées par un instrument contondant qui pourraient être à l'origine du décès par lésions neurologiques graves et/ou hémorragiques", indique le parquet de Grenoble. L'homme aurait donc été frappé à la tête, avant d'être démembré et placé dans un sac, fermé avec de l'adhésif. "D'autres analyses doivent encore être effectuées pour en savoir plus sur les circonstances et les causes du décès", précise le parquet.

En outre, un juge d'instruction sera saisi ce vendredi matin à Grenoble en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour assassinat.