Corps retrouvé dans un chariot à Rennes : un deuxième homme mis en examen

Deux hommes sont désormais suspectés, après la mort d'un homme de 37 ans, retrouvé mort, brûlé, dans un chariot de supermarché, rue Antoine-Becquerel, dans le quartier des Longs-Champs, au nord-est de Rennes.

Ce lundi soir, un homme de 30 ans a été mis en examen. Il avait été interpellé la semaine dernière, en compagnie d'un autre homme de 32 ans, mais avait dû être transporté à l'hôpital, et n'a pu être présenté à un juge que lundi soir. Il a donc officiellement été mis en examen pour "homicide volontaire et modification de scène de crime" et a été placé en détention provisoire, précise le parquet de Rennes.

Les deux hommes auraient passé la soirée avec la victime, dans un appartement. La police judiciaire va donc désormais tenter de comprendre les responsabilités de chacun.