Corps retrouvé ligoté dans la Dordogne : la victime a été prise dans un guet-apens

Le mystère autour du corps ligoté retrouvé dans le barrage de Tuilières est probablement en passe d'être levé. Un mois après qu'un employé d'EDF a retrouvé le corps d'un homme dans les grilles du barrage sur la Dordogne, les gendarmes de la section de recherche d'Agen ont arrêté trois suspects , deux trentenaires et un mineur de 17 ans, jeudi 23 mars dans le Lot-et-Garonne.

La découverte du corps, les mains liées et un bâillon sur le visage, aurait pu laisser penser à un règlement de comptes entre trafiquants. Mais l'enquête menée par les gendarmes et les déclarations des suspects en garde à vue dessinent un tout autre mobile, bien plus sordide.

Enfermé dans le coffre d'une voiture

Selon nos informations, il s'agit d'un sombre différent d'ordre personnel entre marginaux. Une vengeance amoureuse ? Une histoire de jalousie ? En tout cas, la victime comme les suspects dans cette affaire sont des majeurs protégés, sous tutelle, ou avec des déficiences intellectuelles ou physiques.

Le principal suspect, un trentenaire de Villereal, avait une rancœur tenace vis-à-vis de Dimitri, la trentaine également, qui habitait tout près à Tonneins. L'homme demande à un ami, un habitant de Villeneuve-sur-Lot et son fils de 17 ans, de l'aider à s'en prendre à la victime.

Jeté vivant dans l'eau de la Dordogne

Avaient-ils le projet de le tuer, ou seulement de lui donner une correction ? En tout cas, l'un d'entre eux propose à Dimitri d'aller chercher du cannabis ensemble. Ils se donnent rendez-vous, mais une fois sur place, les deux autres suspects sont là et se jettent sur lui. Ils le ligotent, le bâillonnent, et l'enferment dans le coffre d'une voiture.

Les deux trentenaires démarrent, et roulent vers le nord, sans vraiment savoir où ils vont, jusqu'à la Dordogne. C'est là qu'ils l'auraient jeté, vivant, dans l'eau de la rivière. Un scénario qui demande encore des investigations, puisque selon nos informations, les différents suspects n'ont pas tous reconnu les faits.

Les trois hommes ont été conduits au tribunal de Périgueux vendredi matin, en vue de leur mise en examen par la juge d'instruction. L'enquête a été ouverte pour assassinat. Reste à déterminer les rôles précis de chacun d'entre eux, et s'ils ont pu bénéficier d'éventuelles complicités.