Corps retrouvés à Châtonnay : l'enquête requalifiée en assassinat, un homme en garde à vue

Après la découverte de deux corps ce dimanche après-midi dans un gîte à Châtonnay, l'enquête est requalifiée ce lundi matin en "assassinat" et plus en homicide volontaire, communique la procureure de la République Audrey Quey. La piste du règlement de compte est privilégiée, et l'enquête est confiée à la section de recherche de Grenoble, avec la brigade de Vienne.

Un homme de 27 ans est en garde à vue. Il était présent sur place au moment des faits, a prévenu un témoin auprès des gendarmes.

Une arme de poing et des plaies par balles

Les victimes, deux hommes de nationalité turque dont l'identité n'a pas encore été formellement établie, présentent plusieurs plaies par balles. Une arme de poing a été retrouvée sous l'un des corps. Une autopsie est prévue en milieu de semaine.

Des faux-papiers pour entrer sur le territoire

L'identité des victimes n'est pas connue puisqu'ils seraient entrés sur le territoire français avec de faux papiers d'identité bulgares, toujours selon les informations du parquet de Vienne. Les trois individus, les deux victimes et l'homme en garde à vue, étaient arrivés vendredi soir dans ce logement loué via Airbnb.