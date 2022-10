Corps retrouvés à Ozenx-Montestrucq : des analyses supplémentaires pour déterminer les causes du décès

Pour l'instant, on ne sait pas ce qui a causé la mort des deux corps retrouvés en Béarn, près d'Orthez, à Ozenx-Montestrucq . Cette découverte remonte au 6 octobre dernier, dans une maison où vivaient deux sœurs, Marguerite et Fernande, âgées de 79 et 84 ans. Les corps étaient dans un état de décomposition très avancé, des autopsies ont été réalisées à Toulouse, mais ce n'est pas suffisant. D'autres examens vont être menés, l'enquête se poursuit.

C'est un dossier "particulier" d'après les mots du parquet de Pau. "Les deux corps retrouvés dans cette maison isolée à Ozenx-Montestrucq étaient très abîmés, quasiment des squelettes" dit le procureur, Rodolphe Jarry. Impossible donc de savoir s'il s'agit bien des deux femmes qui vivaient là, deux sœurs qui s'appellent Fernande et Marguerite.

La piste criminelle reste ouverte

L'entrée de la maison à Ozenx-Montestrucq où ont été retrouvés les corps © Radio France - Marion Aquilina

D'après les premières constatations, l'hypothèse d'un décès naturel est envisagée. A priori sur place aucune trace suspecte, aucune trace de lutte n'ont été relevées mais il y avait du "désordre habituel". Pour autant les causes de décès restent indéterminées donc des analyses anatomo-pathologiques vont être réalisées (au niveau des organes par exemple).

Des analyses vont également être effectuées sur les dentitions pour l'identification et des analyses génétiques, comparer les ADN pour s'assurer qu'il s'agit bien des deux femmes. Cela va être long, cela peut prendre plusieurs semaines. L'objectif est d'obtenir des éléments pour comprendre quand elles sont mortes, dans quelles circonstances, et si elles sont décédées en même temps. C'est la brigade de gendarmerie d'Orthez qui est en charge de l'enquête.

