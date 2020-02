Corquilleroy: un homme abattu devant son domicile, la gendarmerie lance un appel à témoins

S'agit-il d'une dispute entre voisins qui a mal tourné à Corquilleroy, près de Montargis? Vendredi, aux alentours de 15 heures, à hauteur du 169 rue Robert Pichon, un homme de 56 ans a été retrouvé mort devant son domicile, allongé sur la chaussée, victime d'un tir de fusil de chasse.

Deux personnes ont rapidement été placées en garde à vue. Un homme et une femme, les voisins les plus proches de la victime. Leurs deux maisons sont mitoyennes et cela faisait plusieurs années qu'ils étaient en conflit. Une querelle de voisinage depuis au moins six ans autour de leur mur mitoyen, sur des histoires de clôtures. Par le passé, la police avait du intervenir plusieurs fois pour les calmer.

A l'heure qu'il est, les enquêteurs tentent de comprendre exactement ce qu'il s'est passé vendredi. La garde à vue du couple peut durer jusqu'à ce dimanche après-midi.

Suite à ce drame, la gendarmerie lance un appel à témoins. Si vendredi après-midi, vers 15h, vous êtes passé près des lieux du drame, si vous avez des informations, vu ou entendu quelque chose, vous pouvez vous rapprocher de la gendarmerie de Montargis (02.38.07.15.86).