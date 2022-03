Corrèze : 120 pompiers mobilisés sur deux incendies simultanés à Eyrein

Deux importants feux de forêt se sont déclarés ce mardi à la mi-journée à Eyrein, sur les lieux-dits Buisson et La Jugie. 120 pompiers ont été mobilisés au plus fort de ces sinistres qui ont ravagé au total entre 10 et 12 hectares de végétation. L'intervention a été compliquée par la densité de la forêt, combinée à des rafales de vents allant de 30 à 55 km/h.

A 15h, les feux étaient maîtrisés mais pas encore éteints et un important effectif de pompiers reste sur place. Les gendarmes se sont également rendus sur place et une enquête est ouverte pour déterminer les causes de ces sinistres, sachant que les départs de feu ont eu lieu au même moment, à deux endroits différents.