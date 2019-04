Corrèze: 2 enfants gravement blessés dans un accident

Un grave accident de la route s'est produit ce samedi après midi en Corrèze à Margerides, une commune située entre Bort-Les-Orgues et Ussel. Deux enfants, des faux jumeaux de 5 ans, ont été gravement blessés dans l'accident. Leur maman, la conductrice du véhicule, est elle indemne.

Ussel, France

Un grave accident s'est produit vers 16 heures ce samedi après-midi en Corrèze. Un seul véhicule est en cause, l'accident s'est produit sur la RD979 sur la commune de Margerides située entre Ussel et Bort-Les-Orgues.

On ne connaît pas pour l'heure les circonstances exactes ni les causes de l'accident mais deux enfants ont été gravement blessé dans le choc. Il s'agit de deux faux jumeaux de 5 ans, tous deux sont en "Urgence absolue" selon les pompiers. Leurs blessures sont essentiellement à la tête et particulièrement au visage. Le petit garçon souffre d'un trauma facial, la petite fille souffre elle d'une plaie importante sur le côté du visage.

Leur maman, au volant de la voiture lors de l'accident est elle indemne mais très choquée.

Pour l'instant les deux enfants sont pris en charge au Centre Hospitalier d'Ussel.

D'après les pompiers la famille serait originaire des Deux-Sèvres.