Lanteuil, France

En Corrèze, la route départementale 14 entre Lanteuil et gare d’Aubazine est coupée à la circulation dans les deux sens, ce mardi en fin de journée, et une déviation est en place dans le secteur. Cela fait suite à la sortie de route d’un poids-lourd un peu plus tôt dans la journée. Seul en cause, le chauffeur du camion a fini sa course dans un fossé avec vingt tonnes de produits surgelés dans sa remorque. Il faut le délester avant les opérations de relevage, ce qui devrait prendre pas mal de temps.