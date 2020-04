Feu de forêt en Corrèze : 3 hectares de sous-bois ont brûlé ce samedi

Les pompiers de la Corrèze ont été mobilisés, samedi après-midi, sur un incendie de forêt à Lamazière-Basse. 25 sapeurs-pompiers ont lutté contre les flammes et ont pu maîtriser le feu en fin de journée. L'incendie a détruit 3 hectares de sous-bois.

Le feu n'a pas menacé d'habitations.