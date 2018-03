Le tribunal correctionnel de Brive vient de condamner, ce jeudi, deux Albanais à trois ans de prison ferme avec maintien en détention pour une impressionnante série de cambriolages commis en Corrèze et en Dordogne.

Brive-la-Gaillarde, France

Ils sont les auteurs de multiples cambriolages survenus entre novembre 2016 et janvier 2017 en Corrèze à Saint-Pantaléon de Larche, Larche et dans les environs, mais aussi en Dordogne. Deux Albanais viennent d'être condamnés, ce jeudi, par le tribunal correctionnel de Brive pour vols en réunion et tentatives de vol en réunion.

48 faits pour l'un, 34 pour l'autre

Le premier, âgé de 28 ans, devait répondre de 48 cambriolages. A la barre, il a reconnu la majorité des faits. Le second, qui a fêté ses 29 ans la veille du procès, était lui incriminé pour 34 effractions. Il les a toutes niées... sauf une : celle du 26 janvier 2017 quand le duo a été arrêté en flagrant délit avec gants et tournevis à la suite d'une minutieuse enquête de gendarmerie.

Trois ans de prison ferme

Tous les deux écopent de trois ans de prison ferme avec maintien en détention (ils sont incarcérés depuis leur arrestation en janvier 2017) et interdiction de séjour pendant trois ans en Corrèze et Dordogne. Deux de leurs complices, des frères installés en Dordogne qui avaient hébergé les cambrioleurs, écopent eux de 10 mois de prison ferme sans mandat de dépôt.