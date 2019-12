Corrèze : 500 000 euros ont été détournés au syndicat des eaux de la Montane

Corrèze, France

Le système était si habile qu'il aurait pu ne jamais être découvert, reconnait Valérie Dumas, la présidente du syndicat des eaux de la Montane. Mais une opération de contrôle des comptes il y a quelques semaines a permis de mettre au jour l'ampleur de la fraude. Un système de fausse facturation durait depuis 20 ans. Il aurait été mis en place par un seul agent de la collectivité qui avait accès aux comptes du syndicat. Ce dernier a été aussitôt révoqué et une plainte a été déposée.

Une dissolution au 1er janvier

Une enquête judiciaire est donc désormais ouverte pour faire la lumière sur cette affaire qui tombe au plus mal pour le syndicat de la Montane et pour ses abonnés. Ils sont un peu plus de 1100. Celui-ci doit être dissous au premier janvier prochain. Et ses abonnés rejoindront le syndicat du Puy des Fourches de l'Agglo de Tulle. Qui bénéficiera des 500 000 euros détournés s'ils sont récupérés ? Valérie Dumas craint que cet argent, issu de leurs cotisations, ne retombe finalement jamais dans les robinets des abonnés de la Montane.