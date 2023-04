Corrèze : huit kilos de cannabis saisis lors du démantèlement d'un trafic de drogue

Une cinquantaine de gendarmes étaient mobilisés le samedi 1 avril pour une opération de grande ampleur dans le nord de la Haute-Vienne. Les autorités ont démantelé un vaste réseau de trafic de drogue qui tournait depuis deux ans entre la Charente-Maritime, la Haute-Vienne et la Corrèze.

Cinq personnes interpellées

Quatre hommes et une femme ont été interpellés à Egletons, Peyrelevade, Meymac et Ussel. Leur logement a été perquisitionné. 8,5 kilos de cannabis, une centaine de grammes de cocaïne et 1.350 euros en liquide ont été découverts.

Ils ont été mis en examen par le tribunal de Tulle ce mercredi 5 avril pour trafic de stupéfiants. Trois des cinq personnes interpellées, dont la tête du réseau présumé, ont été placées en détention provisoire. Les investigations se poursuivent.