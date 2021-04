Corrèze : Alain Delon soutient les chiens menacés d'euthanasie du refuge de Bort-les-Orgues

Alain Delon a joint le refuge de Bort-les-Orgues en Corrèze. La star du cinéma français engagé dans la protection animale a apporté son soutien aux bénévoles mobilisés pour empêcher l'euthanasie de six chiens. Ces animaux sont soupçonnés d'avoir attaqué une septuagénaire en octobre dernier.

Alain Delon est depuis de nombreuses années un fervent défenseur de la cause animale.

C'est un soutien de poids pour les bénévoles et donateurs du refuge de Bort-les-Orgues. Le célèbre acteur français, Alain Delon vole au secours des chiens menacés d'euthanasie au refuge de Bort-les-Orgues en Corrèze. Ces six chiens ont attaqué et blessé une septuagénaire en octobre dernier à Lamazière-Basse en Corrèze. La victime est depuis toujours hospitalisée au CHU de Limoges dans un état grave.

Un arrêté du maire de Bort-les-Orgues a ordonné l'euthanasie de ces chiens. Cette semaine, le tribunal administratif de Limoges doit rendre son jugement en référé pour suspendre ou non cet arrêté.

Alain Delon, défenseur de la cause animale

Les bénévoles sont mobilisés depuis plusieurs jours maintenant. Sur la façade du refuge on peut voir écrit ces derniers jours : "L'euthanasie n'est pas notre philosophie". Un message que défend aussi le monstre du cinéma français.

"C'est un grand passionné et un défenseur de la cause animale, assure le président du refuge Alexandre Chauvet qui a reçu ce jeudi l'appel du comédien. C'est un soutien de poids pour les bénévoles dans leur combat pour sauver la vie de ces chiens."

L’acteur de nombreux films dont "La piscine" est engagé depuis de longues années dans la défense des droits des animaux du côté de la SPA ou encore la fondation Brigitte Bardot.