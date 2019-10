Corrèze : alerte aux faux vendeurs de calendriers, des personnes âgées arnaquées

" Ne jamais laisser entrer une personne que vous ne connaissez pas dans son domicile " : c'est ce que rappelle ce jeudi la gendarmerie de la Corrèze, alors que des faux vendeurs de calendriers sont à l'oeuvre ces derniers jours dans le département. Des personnes âgées, notamment à Donzenac et Brive, ont été victimes de ces vols par ruse lors desquels de l'argent a été dérobé.

" Des jeunes qui se déplacent en cyclomoteur "

La police de la Corrèze relaie aussi le message, en indiquant qu'il " est constaté une recrudescence d'appels et d'interventions pour des d'individus se présentant au domicile de particuliers sous le prétexte d'une vente de calendriers pour l'année 2020 ". Elle indique que les malfaiteurs sont " de très jeunes individus (garçons et filles), européens de 14 à 16 ans dont certains ont été contrôlés par les policiers et qui se déplacent en cyclomoteur ". Il est rappelé qu'il " est donc essentiel de sensibiliser les seniors de votre entourage ".