Corrèze : ancien adjoint et ex-président d'association, il est condamné pour escroquerie aggravée

Entre 2017 et 2021, cet ancien adjoint au maire a occupé les fonctions de président de l'association des Gorges de la Haute Dordogne. Une présidence tournante entre les 9 communes à l'origine de la création de cette structure spécialisée dans la réhabilitation par le travail, qui existe depuis 1990 et dont le siège est à Neuvic et qui est financée par la Région, le Département et du mécénat privé.

ⓘ Publicité

Doubles facturations et virements sur personnels

Pendant ces quatre années, cet habitant de Meymac, bénéficiait déjà d'un véhicule de fonction et de remboursement de carburant dans le cadre d'une autre fonction professionnelle. Mais ça ne l'a pas empêché de se faire verser des frais de déplacement supplémentaires. Une double facturation et des virements depuis le compte de l'association vers ses comptes personnels qui ont attiré l'attention dunouveau du nouveau présidentde l'association.

42.000 euros de préjudice

Les faits ont été signalés en début d'année. Une enquête de la Brigade de Recherche de la gendarmerie ouverte à l'été à la demande du parquet de Tulle. Le montant du préjudice est estimé à 42.000 euros.

Une peine d'inéligibilité

Déferré devant le parquet de Tulle ce jeudi, l'homme a été condamné à trois ans de prison avec sursis probatoire intégral d'une durée de trois ans, cinq ans d'inéligibilité et interdiction d'exercer dans la fonction publique. Il a aussi obligation de travailler et de réparer les dommages précise le parquet de Tulle.