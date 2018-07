C'est une histoire qui se termine bien en Corrèze. Après 12h de recherche et une forte mobilisation des gendarmes, un homme porté disparu vient d'être retrouvé vivant grâce à Huston, le chien de l'équipe cynophile d'Egletons.

Cornil, France

La gendarmerie de la Corrèze parle de lui comme "le héros du jour". Lui, c'est Huston, le chien de l'équipe cynophile de la gendarmerie basée à Egletons. Grâce à son flair, un homme porté disparu vient d'être retrouvé sur la commune de Cornil après 12 heures de recherche.

12 heures de recherche

C'est ce lundi vers 22h que les gendarmes sont appelés par le personnel de l'EHPAD de Cornil, car il ne retrouve pas un pensionnaire diabétique depuis 19h30. Huit gendarmes (de Tulle, Marcillac, Egletons) dont l'équipe cynophile d'Egletons partent immédiatement à la recherche de cet homme de 52 ans. A 2h du matin, les recherches sont suspendues, avant qu'elles reprennent à 6h30 ce mardi. Ce sont désormais treize gendarmes (ceux de Meymac viennent en renfort) et l'hélicoptère basé à Egletons qui sont mobilisés pour scruter un environnement particulièrement accidenté, notamment en forêt et en bord de rivière Corrèze.

Le chien retrouve le disparu à plus de trois kilomètres de l'Ehpad

Finalement, c'est donc Huston qui conduit, seul, le binôme de l'équipe cynophile jusqu'à la personne portée disparue. Elle est retrouvée vers 9h à "plus de trois kilomètres de son point de départ dans un chemin creux isolé" précise la gendarmerie. L'homme, conscient, est très affaibli et blessé aux chevilles, aux genoux et au dos. Dans l'incapacité de bouger, il est pris en charge par les sapeurs pompiers puis transporté sur un brancard sur trois kilomètres avant d'être admis à l'hôpital de Tulle.

Huston déjà médaillé

Cette nouvelle mission réussie vient un peu plus garnir le palmarès de Huston, engagé depuis décembre 2015 en Corrèze. Après un peu moins de deux ans de service, fin septembre 2017, ce berger malinois âgé de 5 ans avait déjà permis de réussir 13 des 61 missions sur lesquelles il avait été mobilisé. Son taux de réussite "largement au dessus de la moyenne nationale" avait été récompensé par une remise de médaille. A titre exceptionnel, Huston avait reçu la médaille de bronze de la Défense Nationale. Son maître, le gendarme Bastien, a lui été décoré de la médaille de la sécurité intérieure.