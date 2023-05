Corrèze : audience en appel de l'entreprise Eyrein Industrie pour avoir pollué la rivière La Montane en 2018

Ce vendredi 12 mai 2023 s'est tenue l'audience en appel de l'entreprise de détergents Eyrein Industrie à la cour d'appel de Limoges. La société est reconnue coupable d'avoir involontairement pollué la rivière La Montane le 12 août 2018, à Eyrein, en Corrèze, entre Egletons et Brive-la-Gaillarde. Aux alentours de 20 H 40, un voisin de l'entreprise détecte une présence de mousse sur la rivière et prévient les gendarmes. Ils s'aperçoivent vite qu'il s'agit de produits chimiques déversés dans l'eau, provenant de l'une des cuves de la société de détergents.

Négligence et cuves non aux normes

Relaxée en première instance en mars 2022 par le tribunal, le parquet avait requis une amende de 20.000 euros pour préjudice écologique. Il a donc fait appel de la décision et redemande désormais la même somme. Dans cette affaire, plusieurs points sont relevés par le procureur : le manque de sécurité et la négligence. "N'aviez-vous pas vérifié vos cuves?" a lancé le magistrat lors de l'audience. En effet, après l'épisode de pollution, une enquête de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) pointe du doigt un stockage non au normes, et "anarchique", les cuves étant entreposées dans le désordre, et abîmées. Chose que dément l'avocate de l'entreprise, Christine Marche : "C'est une société certifiée, très régulièrement contrôlée. Et si il y avait eu le moindre doute cela aurait été signalée."

"On aimerait savoir ce qu'il s'est passé. Mais personne n'était là"

Point noir dans l'affaire : lors de l'incident, personne n'était présent, puisque c'était un dimanche. "L'entreprise n'a commis aucune faute", assure Maitre Marche. Côté contrôle qualité il n'y avait aussi personne, puisque le responsable était en vacances. Pour l'avocate de la partie civile, Dominique Val : "Le problème est de savoir, si à partir du moment qu'on identifie aucun salarié, est-ce qu'on peut quand même retenir la responsabilité de l'entreprise ? C'est tout le débat. Pour nous, oui."

Quatre kilomètre de rivière polluée, mort de poissons et moules

"Nous ce qu'on souhaite,c'est que l'entreprise fasse des aménagements pour éviter que cela ne se reproduise", déclare Marc Bouvard, président de la truite des monédières, partie civile dans ce dossier. Dans cette pollution, plusieurs centaines de poissons et espèces rares comme la moule perlière ont été tués, sur un total de quatre kilomètres. "Cela fait beaucoup, surtout dans d'aussi petits cours d'eau", déplore Marc Bouvard, avant d'ajouter "Cela pourrait avoir des conséquences sur le futur de cet environnement", termine-t-il. L'entreprise a de son côté investi 2 millions d'euros pour moderniser les équipements, afin que cela n'arrive plus. Le délibéré de l'audience sera rendu le 12 juillet prochain.