Une course poursuite d'une cinquantaine de kilomètres a eu lieu ce samedi soir entre Uzerche et Gare d'Aubazine. Au volant, un homme d'une quarantaine d'années déjà connu de la justice. Il sera jugé ce lundi en comparution immédiate au tribunal de Tulle.

Corrèze : course poursuite sur une cinquantaine de kilomètres

Un Corrézien de 47 ans comparaît ce lundi après midi devant le tribunal de Tulle. Samedi soir, il a refusé de se soumettre à un contrôle de gendarmerie à Uzerche. Un refus d'obtempérer, qui s'est traduit par une course poursuite sur une cinquantaine de kilomètres via l'A20 et Brive. Le conducteur, qui n'avait pas consommé d'alcool ni de stupéfiants, a été stoppé à Gare d'Aubazine. Les gendarmes ont utilisé le stop stick, qui permet de crever les pneus des véhicules.

Le quadragénaire, qui n'a plus de permis depuis plusieurs années, qui compte une trentaine de mentions à son casier judiciaire, notamment pour vols, était sorti de prison en décembre dernier. Il avait été condamné à un an de prison ferme déjà pour un refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger de la vie d'autrui.