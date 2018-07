Tulle, France

Une nouvelle condamnation vient d'être prononcée, en Corrèze, à l'encontre d'un homme déjà bien connu de la justice. Avec quatre complices, il vient d'être condamné ce jeudi par le tribunal de Tulle pour avoir, notamment, organisé un trafic de drogue au sein de la prison d'Uzerche dans laquelle il purge déjà une peine.

Drogue, téléphones portables, clés usb

Au total, près de six kilos de drogue, principalement de la résine de cannabis, ont été saisis, mais aussi des feuilles à rouler, des téléphones portables et des clés USB. Les faits ont duré au moins cinq mois entre novembre 2016 et avril 2017. Des mandats d'argent émis par des proches d'autres détenus sur le compte du principal mis en cause ont permis de mettre ce trafic en évidence.

Quatre complices également condamnés

Basés à Limoges, les quatre complices étaient eux poursuivis pour avoir mis une voiture à disposition, l'avoir conduit ou avoir jeté la drogue par dessus les grillages de la prison au moment des promenades ou des cours de sport. Ces acolytes écopent de peine allant d'un an de prison dont trois mois avec sursis mise à l'épreuce, à un an et demi de prison dont six mois avec sursis mise à l'épreuve. Le détenu qui dealait en prison est lui condamné à une nouvelle peine de d'un an et demi ferme.