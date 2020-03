Corrèze : des averses de grêle provoquent quatre accidents simultanés près de Tulle sur l'A89

Il n'y a fort heureusement pas de blessés après des accidents matériels. Reste que quatre collisions viennent de se produire entre 17h45 et 18h sur l'A89 en Corrèze, dans les environs de Tulle, sur les communes de Vitrac-sur-Montane et Saint-Priest-de-Gimel, dans les deux sens de circulation. Des averses de grêle dans un secteur où elles sont fréquentes pourraient bien en être la cause selon les gendarmes dépêchés sur place.

Deux accidents vers Brive

La situation la plus délicate est à relever dans le sens Est-Ouest en direction de Brive. Deux voitures sont concernées environ 12 kilomètres après la sortie Egletons. L'une est immobilisée sur la voie de gauche, l'autre sur la voie de droite. De fait, la circulation s'effectue très difficilement sur la bande d'arrêt d'urgence. Un important bouchon est en train se former et, à cette occasion, une voiture seule s'est aussi accidentée environ un kilomètre en amont du premier accident. Le véhicule se trouve sur la voie de droite.

Deux accidents vers Clermont

Deux autres voitures sont accidentées en direction de Clermont-Ferrand. L'une environ cinq kilomètres après la sortie Tulle-Est. Elle se trouve sur la bande d'arrêt d'urgence, tout comme une deuxième voiture accidentée environ sept kilomètres après la sortie Tulle-Est. Les secours recommandent aux automobilistes de circuler avec la plus grande prudence.