Corrèze : des rassemblements de soutien après la tentative de meurtre d'une éducatrice

Après le choc face à la tentative de meurtre qui a visé une éducatrice de l'aide sociale à l'enfance , jeudi matin à Brive, place à l'émotion et au soutien ce vendredi pour les 1.300 agents du conseil départemental de la Corrèze. Ils étaient invités à se rassembler sur les différents sites où ils travaillent, afin de lui apporter un peu de réconfort. La victime, qui présente notamment des plaies profondes à la tête, est dans un état stable mais elle est extrêmement affectée par cette violente agression. Une émotion partagée par ses collègues.

La crainte que ça puisse "arriver à d'autres"

A l'hôtel du département à Tulle, tous les agents sont sortis ce matin pour ce rassemblement de soutien. Parmi ces 300 personnes qui tenaient à "exprimer [leur] solidarité", toutes ne sont pas forcément en contact direct avec le public, mais elles partagent une même stupeur, voire des craintes. "On a des agents sur le terrain qui peuvent être confrontés aux usagers parfois mécontents. Beaucoup de monde se dit que ça pourrait arriver à d'autres" témoigne Daniel Farges, du service des routes.

Le contact avec le public devient de plus en plus tendu, violent, constate Pascale Lambert, collègue directe de l'éducatrice agressée, au service de l'aide sociale à l'enfance. Selon elle, ça rend leur travail de plus en plus dangereux. "En tant qu'agents du département, on devrait être protégés. Peut-être qu'il faut revoir aussi la loi concernant la protection des fonctionnaires, parce que tout ça est aussi un peu banalisé."

Améliorer la protection des agents

Pascal Coste, le président du conseil départemental, se tourne vers les forces de l'ordre et la justice pour protéger ces agents et il demande une tolérance zéro envers les auteurs de ces violences. "A l'instar de ce qui se fait ou va se faire pour les maires, il faut que nos agents puissent avoir la même protection." Il plaide pour "une sanction forte et rapide" de l'agresseur. Pascal Coste invite par ailleurs l'intersyndicale du conseil départemental à une réflexion, pour améliorer les procédures de protection des agents de la collectivité.