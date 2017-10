Corrèze : deux ans de prison ferme pour le Malemortois violent avec une femme

L'homme était jugé en comparution immédiate, ce lundi, par le tribunal correctionnel de Brive pour des violences aggravées, en récidive, sur une ancienne conjointe.

Il passera deux ans de plus derrière les barreaux. C'est la peine à laquelle un Malemortois vient d'être condamné, ce lundi, par le tribunal de Brive. Cet homme âgé d'une trentaine d'années était jugé en comparution immédiate pour des violences aggravées, en récidive, sur une ex compagne. Alors qu'il vient de sortir de prison au début du mois pour cette raison, il s'en est encore pris à une ancienne conjointe, la semaine dernière, en la bousculant, la giflant et en lui donnant des coups à plusieurs reprises. L'homme est reparti à la prison de Tulle dans la foulée de sa condamnation.