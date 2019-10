Un choc frontal entre deux voitures s'est produit aux alentours de 17h ce mercredi à Cornil, en Corrèze. Un homme a dû être désincarcéré, une femme est plus légèrement touchée selon les secours.

Corrèze : deux blessés après un choc frontal à Cornil, entre Brive et Tulle

L'accident s'est produit sur la nationale 1089 entre Tulle et Brive

Un automobiliste est sérieusement blessé à la suite d'un choc frontal entre deux voitures. Il s'est produit aux environs de 17 heures à Cornil, sur la nationale 1089, entre Tulle et Brive. Un homme de 78 ans a dû être désincarcéré et évacué vers l'hôpital de Tulle. En face, une femme de 79 ans est plus légèrement touchée, elle a été transportée à l'hôpital de Brive. Les circonstances de la collision restent à établir.