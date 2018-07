Corrèze : deux policiers pris à partie lors d'une intervention à Brive

Par Nicolas Tarrade, France Bleu Limousin et France Bleu

Deux policiers ont été agressés et insultés ce mardi soir, à Brive, par un homme alcoolisé et très en colère. Il a été interpellé et sera présenté à un juge en octobre prochain. Le syndicat "Unité SGP Police" dénonce une nouvelle fois des violences à l'encontre des forces de l'ordre.