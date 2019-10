Corrèze - Dispute et coup de couteau entre saisonniers à Orgnac-sur-Vézère

Orgnac-sur-Vézère, France

Que s'est-il passé précisément ? Pourquoi en est-on arrivé là ? Voilà aux moins deux questions dont il sera question ce lundi après-midi au tribunal de Brive où un Portugais d'une quarantaine d'années doit être jugé en comparution immédiate. Dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 octobre, il aurait asséné un coup de couteau à autre saisonnier d'une trentaine d'années à Orgnac-sur-Vézère près de l'exploitation où ils étaient affectés.

Incarcéré en attendant

Les faits se sont produits dans un mobile-home où les deux hommes étaient hébergés, a priori sur fond d'alcool. Au cours de la dispute dont les motifs restent flous, le mis en cause se serait saisi d'un couteau et aurait porté un coup en bas du dos à sa victime. Admis à l'hôpital de Brive, l'homme s'est vu prescrire 10 jours d'ITT et son pronostic vital n'est pas engagé. L'auteur présumé du coup, déféré au parquet de Brive, a été placé en détention provisoire ce week-end. Le chef de tentative d'homicide, un tant envisagé, a été requalifié en violences volontaires avec arme.