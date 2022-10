Corrèze : elle n'avait pas pris en charge un infarctus, une médecin condamnée à de la prison avec sursis

Le tribunal judiciaire de Tulle a condamné une médecin corrézienne à 6 mois de prison avec sursis, ce mardi après-midi, pour non assistance à personne en danger et blessures involontaires. Le Dr Françoise Saquer était intervenue le soir du 12 mai 2017 chez une patiente de Naves qui se plaignait d'une forte douleur au bras gauche. Bien que suspectant la possibilité d'une crise cardiaque elle n'avait pas appelé le SAMU.

La médecin s'était contentée de délivrer une ordonnance avec un antalgique, un anti-inflammatoire, un antibiotique, des vitamines et même un bain de bouche, optant finalement pour une tendinite de l'épaule et pour un problème gastrique, couplés à une crise d'angoisse.

Trompée par une douleur identique 15 jours auparavant

Devant le tribunal, la praticienne reconnaît sans difficulté avoir fait une erreur de diagnostic, mal orientée par la patiente lui ayant fait état d'une douleur identique 15 jours plus tôt, calmée avec du paracétamol. "Cela m'a donné comme une sorte de légèreté" estime le médecin. "Pourtant demande la présidente vous lui avez bien conseillé d'aller aux urgences, c'est bien parce que vous pensiez à quelques chose de plus grave ?". "Oui mais elle a refusé d'y aller" répond maladroitement la médecin. Pour le parquet, il est donc évident que le médecin n'avait pas tout à fait exclu la possibilité d'une crise cardiaque en quittant le domicile de la patiente. C'est donc bien un cas de non assistance à personne en danger plus qu'une erreur médicale selon lui.

Au final, la patiente âgée de 48 ans a été sauvée grâce à l'intervention de ses filles mineures qui ont trouvé de l'aide pour la conduire aux urgences. Mais elle souffre aujourd'hui encore de séquelles dues au temps perdu.