Corrèze : en excès de vitesse le jour de l'accident mortel à Juillac, l'automobiliste écope de prison avec sursis

Brive-la-Gaillarde, France

Un trentenaire, domicilié à Saint Yrieix la Perche, en Haute-Vienne, vient d'être condamné à dix mois de prison avec sursis, ce jeudi, par le tribunal correctionnel de Brive. Cela fait suite à un accident mortel en septembre dernier à Juillac, en Corrèze. Admise entre la vie et la mort à l'hôpital de Limoges, une femme de 76 ans n'avait pas survécu à la collision.

à lire aussi La septuagénaire victime d'un accident de la route à Juillac est décédée

Ce jour là, le mis en cause, qui roule à plus de 100 km/h à la sortie d'une courbe sur une route où la vitesse est limitée à 80, perd le contrôle de son petit fourgon. Puis il percute la voiture dont la victime est passagère. Son permis a été annulé et il a interdiction de le repasser pendant trois ans.