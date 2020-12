Haute-Vienne : encore un véhicule de la Direction des Routes percuté sur l'A20 ce mercredi

Un fourgon de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIRCO) a été violemment percuté ce mercredi matin, aux alentours de 7h, sur l'autoroute A20 à hauteur de Saint Germain les Belles dans le sens Paris-Toulouse.

Le véhicule d'entretien et d'intervention, avec ses membres d'équipage du centre DIRCO d'Uzerche, s'était positionné pour sécuriser un véhicule utilitaire en panne sur le bord de la chaussée lorsqu'il a été percuté par l'arrière par un véhicule utilitaire. Sous le choc, l'arrière du véhicule d'intervention a été fortement endommagé et les vitres ont éclaté.

L'accident n'a pas fait de blessé car, fort heureusement, les deux agents des routes n'étaient plus dans le véhicule ni à proximité immédiate au moment du choc. Mais la DIRCO souligne que c'est le 9ème accident sur un de ses véhicules depuis le début de l'année. Régulièrement, les services des routes renouvellent les messages et les campagnes de prévention pour inciter les conducteurs à plus de vigilance vis à vis des agents des routes.