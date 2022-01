Corrèze : face aux désistements, le RN occupe le terrain pour parler "pouvoir d'achat"

Sur le marché d'Objat, le tract avec la photo de Marine Le Pen ravit beaucoup d'habitants. Olivier l'avoue : "Moi, c'est pour Marine. Elle va devenir notre prochaine présidente." Un accueil qui ravit Valery Elophe, le président de la fédération du Rassemblement National en Corrèze : "C'est vrai qu'il y a quelques années, on pouvait être bousculé mais maintenant ces journées de tractage se passent bien."

Mais durant cette action militante, le président de la fédération et Hélène Laporte, la cheffe de la délégation du Rassemblement National au Parlement européen, ont beaucoup été interpellés par des habitants après les départs d'élus et de soutiens du RN vers Reconquête, le parti d'Eric Zemmour. Le plus retentissant a été celui de Gilbert Collard ce week-end. "Elle a merdouillé là avec Collard. On n'y comprend plus grand chose", s'inquiète un habitant d'Objat. "Vous savez moi au Parlement européen, je n'ai vu monsieur Collard que deux fois depuis qu'il est député. Tout va bien", rétorque Hélène Laporte.

Parler pouvoir d'achat avec l'ombre du Z

Pour le parti de Marine Le Pen, l'ombre du Z est partout. Beaucoup d'habitants d'Objat reconnaissent qu'ils vont voter Zemmour le 10 avril prochain à l'élection présidentielle. C'est le cas de Cyril, la trentaine. "J'aime bien son programme et sur des sujets comme l'immigration, il est moins doux que Marine Le Pen." Cet habitant d'Objat regrette que les deux candidats ne se rassemblent pas. "Chacun veut tirer la couverture de son côté !"

Valery Elophe et Hélène Laporte ont sillonné les rues d'Objat avec un bon accueil des habitants. © Radio France - TV

Pour Hélène Laporte, l'ancien polémiste "parle bien mais n'a pas de programme. Marine, elle a des propositions concrètes notamment en faveur du pouvoir d'achat." C'est d'ailleurs un tournant assumé de ce début de campagne présidentielle 2022. Au RN, on parle essentiellement "pouvoir d'achat car c'est la première demande des Français", analyse la députée européen. "Nous avons un programme pour gagner l'élection présidentielle. Au Rassemblement National, on parle donc de tous les sujets."

Et parmi les mesures de Marine Le Pen, une est martelée par les militants. "Nous allons abaisser la TVA sur les produits de première nécessité comme l'essence", promet Valéry Elophe. Pour le président de la fédération de la Corrèze, "il faut une mobilisation de chaque instant pour arriver au second tour. Il faut que nos électeurs se mobilisent dès le 10 avril et nous pourrons rassembler au second tour pour faire barrage à Emmanuel Macron."