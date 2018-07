Allassac, France

Une femme de 70 ans vient de perdre la vie ce jeudi à Allassac, en Corrèze, après un dramatique accident domestique. Un peu avant 12h, alors qu'elle rejoint sa maison dans un terrain relativement pentu, la dame s'arrête au niveau de son portail pour relever le courrier dans sa boîte aux lettres.

Garée en pente avec un frein à main mal serré, la voiture renverse la victime

Mais, selon les premiers éléments de l'enquête de gendarmerie, le frein à main du véhicule est mal serré. C'est alors que la septuagénaire est renversée par sa voiture qui dévale ensuite la pente. Cette dernière finit sa course sur les escaliers de La Poste, dans le centre-bourg d'Allassac. Consciente à l'arrivée des pompiers, et blessée à la main et aux hanches, la victime décède quelques minutes plus tard à son arrivée à l'hôpital de Brive.