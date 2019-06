Corrèze : il agresse sa victime à l'arme blanche sur fond d'alcool à Beaulieu-sur-Dordogne

Beaulieu-sur-Dordogne, France

Les faits se sont déroulés en fin de semaine dernière, dans la nuit de vendredi à samedi, dans le bourg de Beaulieu-sur-Dordogne, en Corrèze. Au cours d'une soirée privée arrosée, un homme de 52 ans, sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, s'en est pris à un autre homme et lui a porté plusieurs coups aux mains et au cou. Se sachant recherché, le mis en cause s'est présenté de lui-même à la gendarmerie quelques heures après les faits. La victime, elle, s'est vue prescrire trois semaines d'interruption temporaire de travail.

Six mois ferme et incarcération

Le mis en cause, qui a reconnu les faits, vient d'être jugé ce mardi par le tribunal de Brive selon la procédure de la reconnaissance préalable de culpabilité. Déjà condamné plusieurs fois pour des délits routiers il y a une dizaine d'années, il écope de six mois ferme et d'un an avec sursis. L'homme a été écroué à la prison de Tulle dans la foulée de sa condamnation.