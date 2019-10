Corrèze : il menace de mort et frappe sa compagne enceinte de sept mois

Brive-la-Gaillarde, France

Un homme de 34 ans écope six mois de prison avec mandat de dépôt et un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans. Il était jugé ce lundi en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Brive pour des violences conjugales à l'encontre de sa compagne, enceinte de sept mois.

L'hôpital prévient la justice

Il y a une semaine, dans la nuit de lundi à mardi, il a violemment poussée, saisie violemment aux poignets et aux bras, et giflée cette femme de 38 ans à leur domicile commune de Malemort, tout en la menaçant de mort après un différend au sujet de leur chien. Elle a alors quitté le domicile et appelé les pompiers. C'est l'hôpital de Brive, où elle a été admise, qui a donné l'alerte à la justice faisant par d'une vive inquiétude et délivrant une ITT de dix jours. L'homme, qui devait déjà être prochainement jugé pour des faits survenus en juillet, a été placé en garde à vue.

A priori pas de séquelles sur le développement physique du bébé

Selon le parquet de Brive, il a expliqué que les violences dans le couple était un mode de fonctionnement sans réellement prendre conscience de ses propres responsabilités. Sauf que l'homme comparaissait en état de récidive légale après avoir déjà été condamné en 2016 par le tribunal d'Angoulême pour vol aggravé en réunion et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. Sa compagne, qui ne s'est pas portée partie civile, a passé des examens. Ils n'ont a priori pas révélé de séquelles sur le développement physique du bébé à naître.