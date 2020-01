Corrèze : il tire avec un fusil de chasse au cours d'une altercation sur l'autoroute A20 au sud de Brive

Brive-la-Gaillarde, France

Une altercation entre des automobilistes a mal tourné ce samedi en fin d'après midi au sud de Brive. Un homme a sorti un fusil de chasse avant de tirer en l'air, puis une course poursuite s'est engagée entre les deux véhicules. Ce sont finalement les gendarmes qui ont retrouvé et interpellé l'auteur présumé du coup de feu.

Vers 16h10 ce samedi en fin d'après-midi une dispute a dégénéré entre deux véhicules au niveau de la sortie 53 de l'autoroute A20 en direction de Nespouls. Dans un premier véhicule se trouve une femme de 39 ans et un homme de 42 ans, dans le second se trouve un homme de 42 ans également, un autre de 32 ans. C'est l'un d'eux qui prend subitement un fusil de chasse et tire en l'air à travers sa fenêtre. Il n'a pas fait de blessé mais immédiatement s'engage une course-poursuite entre les deux voitures. Rapidement, le véhicule des victimes est distancé et le véhicule où se trouve le tireur présumé parvient à prendre la fuite.

Un important dispositif de gendarmerie mis en place pour retrouver l'auteur présumé du coup de feu

Prévenus les gendarmes mettent immédiatement en place un dispositif avec l'aide du PMO ( Peloton Motorisé d'Uzerche) et de son équipe rapide d'intervention, appuyé par la COB (Communauté de Brigade de Brive) et le PSIG (Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie). Au total une quinzaine de gendarmes part à la recherche de l'homme. Ils retrouvent sa trace en moins d'une heure et l'interpellent.

Après avoir été placé en garde à vue, l'auteur présumé des coups de feu a été relâché ce dimanche soir, il est convoqué devant le Tribunal Judiciaire le 7 avril prochain. L'enquête a été confiée au PMO d'Uzerche et à la Brigade de Recherches de Brive.

C'est le troisième incident de ce type en Corrèze depuis le mois d'octobre.

Le 28 octobre dernierun automobiliste avait en effet tiré à trois reprises sur un autre véhicule. L'une des balles avait d'ailleurs touché la voiture de la victime. Le 2 décembre dernier le passager d'une voiture a lui menacé avec une arme le chauffeur d'un poids-lourd qui circulait en direction de Limoges.