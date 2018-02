Chamboulive, Corrèze France

Les faits remontent à la fin de la semaine dernière. Lors d'un cambriolage, l'occupante de la maison, une dame de 90 ans, surprend les malfaiteurs. L'un d'eux attrape alors une bouteille en verre vide et frappe la nonagénaire à trois reprises au visage, et même alors que celle-ci est à terre. Ils prennent ensuite la fuite avec leur maigre butin : 20 euros. La vieille dame a été sérieusement blessée, elle souffre de multiples contusions. Elle est surtout terriblement choquée. Elle ne veut plus retourner chez elle où elle vit seule. Elle a été pour l'instant prise en charge par une association d'aide aux victimes.

Des jeunes de 22 et 19 ans

Les auteurs des faits ont été rapidement identifiés par la brigade de gendarmerie de Treignac qui a mené l'enquête. Ils s'agit de deux jeunes de 19 et 22 ans, déjà bien connus de la justice. Les 26 et 27 janvier, ils auraient commis deux cambriolages ensemble dont celui dans la maison de la vieille dame. Avec un petit butin à chaque fois : 20 euros donc dans l'un et un ordinateur portable dans l'autre. L'un des deux est aussi l'auteur d'un troisième vol, celui de la carte bleue de la personne qui l'hébergeait. Les perquisitions menées devraient sans doute permettre de leur imputer d'autres faits commis ces derniers temps. Les deux malfrats ont été incarcérés et seront jugés en comparution immédiate à Tulle ce lundi 5 février.