Corrèze : ils lancent drogue et téléphones par dessus le mur de la prison... mais sont rattrapés

Uzerche, France

C'est l'histoire de trois amis âgés de 20 à 25 ans et partis de Floirac, à côté de Bordeaux, direction Uzerche, en Corrèze. Pas pour faire du tourisme, mais pour envoyer des colis par dessus les murs du centre de détention, notamment à destination d'un copain détenu ici après avoir été condamné dans une affaire de vol avec arme. Sauf que l'équipée, après avoir expédié 48 grammes de résine de cannabis et au moins 5 téléphones portables par dessus le mur, s'est faite arrêter dans le centre-ville d'Uzerche par la gendarmerie, qui venait d'être alerter par la direction de la prison.

Tous récidivistes

Les faits remontent à mercredi de la semaine dernière. Jugés en comparution immédiate par le tribunal de Tulle, tous ont été condamnés. Le détenu et les deux passagers de la voiture étaient récidivistes pour la détention de stupéfiants, le conducteur du véhicule était lui récidiviste de la conduite sans permis. Les trois hommes venus de Gironde écopent d'un an de prison ferme avec mandat de dépôt. Celui qui était déjà derrière les barreaux écope d'un an et demi supplémentaire.