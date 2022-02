Corrèze : ils livraient de la drogue en camping-car entre Bort-les-Orgues et la Bretagne

Six personnes ont été interpellées cette semaine en Corrèze. Elles participaient de près ou de loin à un trafic de stupéfiants entre la Bretagne et Bort-les-Orgues. Les gendarmes ont saisi 170 grammes d'héroïne et 240 grammes d'herbe de cannabis.

Tout est parti un banal contrôle routier en décembre dernier. A l'époque, les gendarmes retrouvent du cannabis à bord du véhicule et décident de mettre en place une surveillance. L'enquête permet d'établir que le conducteur, un jeune quadragénaire résidant à Bort-les-Orgues, a gardé des liens avec la Bretagne, son précédent lieu de résidence et qu'un trafic de drogue s'est mis en place entre le Morbihan et cette commune de Haute-Corrèze.

Ces quelques semaines d'investigations, menées par la brigade de recherche de Tulle et la brigade de Bort-les-Orgues, permettent l'interception ce jeudi soir d'un camping -car à la sortie de l'A89, avec à son bord, trois personnes. La fouille du véhicule, notamment par l'équipe cynophile de Limoges, permet de découvrir 170 grammes d'héroïne et 240 grammes d'herbe de cannabis, dans la doublure des cloisons. La valeur à la revente est estimée à 10.000 euros.

Quelques heures plus tard le Bortois, contrôlé à la fin d'année dernière, et sa compagne sont interpellés à leur tour. C'est chez eux que la drogue devait être livrée et permettre ainsi d'alimenter un trafic local. D'ailleurs, un client qui se trouvait là, a été également été arrêté et la somme de 400 euros en liquide saisie.

Après leur garde à vue, une des trois personnes à bord du camping-car, considérée comme le principal trafiquant, a été déferrée au parquet de Tulle et placée en détention provisoire. Les autres protagonistes ont été placés sous contrôle judiciaire.