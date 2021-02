Corrèze : ils s'attaquaient à des seniors pour voler leur carte bleue, deux individus condamnés

Un homme et une femme ont été respectivement condamnés à 12 et 10 mois de prison ferme par le tribunal de Tulle. Ces deux individus se sont attaqués à des retraités en Corrèze pour voler et utiliser leur carte bleue frauduleusement.

Un homme et une femme trentenaire ont été condamnés pour vols et escroqueries à 12 et 10 mois de prison ferme ce vendredi au tribunal de Tulle. Sans casier judiciaire en France, ces deux trentenaires ont été incarcérés dans les maisons d'arrêt de Limoges et de Tulle.

Ces deux individus bosniaques ont sévi d'octobre à novembre 2020 en Corrèze dans plusieurs communes (Tulle, Malemort, Ussel...) avec un mode opératoire simple : ils repèrent une personne âgée au niveau d'un distributeur, retiennent son numéro de carte bleue puis subtilisent la carte pour retirer rapidement du liquide ou acheter des produits dans des magasins. Le préjudice est évalué par les gendarmes à 3800 euros.

Arrêtés dans l'Ain

Les gendarmes ont réussi à confondre ces deux individus dans sept affaires de vols sur des retraités. Après des semaines de recherches, ces deux individus ont été arrêtés dans l'Ain, le 11 février. En tout, une vingtaine d'affaire sont reliées à ce groupe en France. Un groupe, car en plus des deux individus déjà arrêtés, les forces de l'ordre recherchent toujours deux autres personnes soupçonnées d'avoir participé à ces vols et ces escroqueries.