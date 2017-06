Corrèze : ivre et sans permis, il franchit un passage à niveau fermé sous le nez des gendarmes

Ca fait beaucoup pour un seul homme, mais la scène s'est bel et bien déroulée, ce lundi, en Corrèze. L'homme devra évidemment s'expliquer devant le tribunal.

Ce chauffard sera jugé le 28 novembre prochain par le tribunal correctionnel de Tulle. La raison, c'est notamment qu'il a franchi un passage à niveau alors que les feux rouges clignotaient et que les barrières étaient fermées. Cela s'est passé ce lundi sur la commune d'Aix, en Haute-Corrèze, sur la départementale 1089. Et ça, sous le nez des gendarmes qui intervenaient justement pour dire aux automobilistes de faire demi tour, dans l'attente d'un technicien, car le passage à niveau était victime d'un dysfonctionnement.

Alcoolisé, sans permis, avec un véhicule pas en règle

Les gendarmes de la communauté de brigades d'Ussel ont rapidement arrêté le conducteur, et très vite compris aussi pourquoi il avait fait ça : l'homme affichait un taux d'alcoolémie d'1,36 mg/l d'air expiré soit environ 2,7g/l dans le sang. Il n'avait déjà plus le permis de conduire et a présenté une carte grise du véhicule non conforme. Il devra répondre de récidive pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, refus d'obtempérer et conduite malgré une suspension administrative de son permis de conduire.