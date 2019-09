Corrèze : l'employé du bar-tabac vole pour 30.000€ de jeux à gratter et met le commerce en péril

Un bar-tabac de l'agglomération de Brive se trouve en grandes difficultés financières. Et pour cause : après une enquête de gendarmerie, une personne salariée de l'établissement a avoué avoir volé pour plus de 30.000€ de jeux à gratter. La suite se jouera au tribunal.

Brive-la-Gaillarde, France

Une enquête de plus de six mois vient de déboucher, la semaine dernière, sur l'arrestation et le placement en garde à vue d'une personne employée d'un bar-tabac de l'agglomération de Brive. Tout commence en février dernier quand les gérants de l'établissement et leur comptable s'étonne d'un important déficit sur les sommes de jeux à gratter vendus.

Un trou de plus de 30.000€

Une plainte est déposée car le trou dans la caisse s'élève à 30.700€ . Le commerce se trouve de fait en grandes difficultés financières. L'enquête de gendarmerie menée par les militaires d'une brigade de l'agglo briviste finit par aboutir et débouche donc sur l'arrestation du salarié. Les faits sont reconnus et expliqués par une addiction aux jeux qui a poussé à dérober environ une dizaine de jeux par jour, en moyenne, sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2018. Un procès se tiendra en janvier prochain au tribunal de Brive.