Corrèze : la cabane des gilets jaunes de Brive détruite par un incendie

Ussac, France

Il ne reste plus grand chose de la cabane des gilets jaunes de Brive, en Corrèze, où se retrouvait celles et ceux toujours mobilisés. Située sur un terrain privé à Ussac, elle est partie en fumée dans la nuit de ce mercredi à ce jeudi. Les pompiers ont été alertés à 0h45 et avaient éteint l'incendie à 1h30.

L'identification criminelle de la gendarmerie sur place

Ce jeudi matin, les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie passent au peigne fin les restes de la cabane à la recherche d'indices pour faire avancer l'enquête ouverte. A cette heure, les pistes criminelle et accidentelle sont étudiées même s'il n'y avait personne sur les lieux du sinistre au moment du départ du feu. Il n'y a donc eu aucun blessé des suites de l'incendie.