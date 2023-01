Corrèze : la gendarmerie lance un avis de recherche après la disparition d'un septuagénaire

Un avis de recherche a été lancé par la gendarmerie de Corrèze, pour tenter de retrouver un Corrézien septuagénaire. Daniel Auriat, qui habite Cosnac, aurait été vu pour la dernière fois le mardi 17 janvier. Ses proches, inquiets et sans nouvelles, ont donc prévenus les forces de l'ordre. Son véhicule, lui, a été vu en Gironde.

Ce monsieur n'a pas de problèmes particuliers selon le parquet, et il n'est pas en détresse. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un pull bleu marine, une veste parka bleue et des chaussures de marche. Daniel Auriat a 73 ans, il est de corpulence normale et mesure 1 mètre 68, il a les cheveux blancs. Cet homme conduit une Toyota Land Cruiser grise.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le commissariat de Brive au 05.55.85.31.98, ou composez le 17.